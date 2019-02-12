Зачем России "суверенный" интернет?
Государственная Дума поддержала законопроект, способный, по мнению депутатов, поддержать бесперебойную работу интернета в России даже в случае отключения от общемировой сети.
Этот законопроект популярным не назовешь. Его критиковала счетная палата, представители большого бизнеса и даже некоторые депутаты.
Более того, систему, которую хотят создать в России, уже пробовали запустить в Иране, с весьма печальными последствиями.
К тому же стоимость автономного Рунета может оказаться баснословной: в экспертном совете при правительстве России называли сумму в 25 миллиардов рублей.
Но, быть может, игра стоит свеч, ведь отключив Россию от мировой сети, власти смогли бы эффективно блокировать неугодные ресурсы?
О возможных последствиях автономного интернета рассказывает корреспондент Би-би-си по вопросам кибербезопасности Андрей Сошников.
-
12 февраля 2019