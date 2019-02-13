Что, где и когда предлагали друг другу Друзь и Бер

"Ребенок был тихий и спокойный": что известно о белорусском подростке, устроившем резню в Столбцах

Корреспондент Би-би-си в Минске Татьяна Мельничук рассказала о том, что известно о происшествии, и может ли нападавшему грозить смертная казнь.