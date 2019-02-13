Что, где и когда предлагали друг другу Друзь и Бер
Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил в подкупе ветерана шоу "Что Где Когда" Александра Друзя.
По его словам, в ноябре Друзь попросил у него список вопросов и ответов викторины в обмен на "долю" от своего трехмиллионного выигрыша.
Бер утверждает, что решил уличить Друзя в мошенничестве и перед самой игрой заменил последние пять - самых сложных - вопросов.
Друзь и его напарник Виктор Сиднев дошли до последнего вопроса, но дали на него неправильный ответ.
Александр Друзь в свою очередь все обвинения отрицает, утверждая, что Бер изложил все с точностью до наоборот.
Первый канал уже пообещал провести проверку это конфликта. А его гендиректор Константин Эрнст предположил, что у Бера и Друзя мог быть личный конфликт.
Кто расследует обвинения, и есть ли надежда установить, кто прав в этой истории?
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13 февраля 2019