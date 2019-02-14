Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
А380 - самолет, опередивший время, но отставший от конкурентов
Производство самого большого самолета в мире - Airbus А380 - будет прекращено в ближайшие два года.
По словам руководства компании Airbus, этот самолет долго называли опередившим свое время, хотя на самом деле он запоздал на 10 лет, когда потребность в таких гигантах уже отпала.
Решение о снятии с производства А380 Airbus было принято после того, как основной покупатель - авиакомпания Emirates - резко сократил заказ на эти самолеты.
-
14 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне