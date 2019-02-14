А380 - самолет, опередивший время, но отставший от конкурентов
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А380 - самолет, опередивший время, но отставший от конкурентов

Производство самого большого самолета в мире - Airbus А380 - будет прекращено в ближайшие два года.

По словам руководства компании Airbus, этот самолет долго называли опередившим свое время, хотя на самом деле он запоздал на 10 лет, когда потребность в таких гигантах уже отпала.

Решение о снятии с производства А380 Airbus было принято после того, как основной покупатель - авиакомпания Emirates - резко сократил заказ на эти самолеты.

  • 14 февраля 2019
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