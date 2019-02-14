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Владимир Зеленский уходит в отрыв
По данным Киевского международного института социологии, за Владимира Зеленского готовы отдать голоса почти 27% опрошенных.
На втором месте действующий президент Петр Порошенко, у которого почти на 10% меньше, и Юля Тимошенко, у нее почти 16%.
О секрете успеха Владимира Зеленского в этой предвыборной гонке рассказывает корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.
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14 февраля 2019
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