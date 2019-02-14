Новые. Американские. Адские. Какие санкции приготовили сенаторы США России?
Американские сенаторы предложили конгрессу принять новые санкции против России. Ограничительные меры называют "санкциями из ада" из-за их жесткости.
Эта инициатива еще не стала законом, но уже вызвала падение индексов на Московской бирже, а рубль за два дня подешевел почти на 90 копеек.
Авторы называют новый законопроект ответом на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, а также агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе.
Помимо запрета на операции с российским госдолгом и санкций в отношении российских госбанков, новый документ предполагает запрет на инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом.
Если законопроект примут, под ударом могут оказаться проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
О том, насколько болезненными для российской экономики и российских граждан могут стать новые санкции, рассказывает экономический обозреватель Русской службы Би-би-си Ольга Шамина.
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14 февраля 2019