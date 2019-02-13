Без лекарств и воды: больница в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал всем согражданам бесплатную медицину. Однако сейчас больницы могут предложить пациентам разве что койку.
Медики и родственники больных жалуются, что из-за бездействия властей за последние пять лет система здравоохранения разрушилась.
В больницах часто не работает водопровод, не хватает самых нужных лекарств, а за все расходные материалы пациенты должны платить из собственного кармана.
Корреспондент Би-би-си Орла Герин выяснила, что в большинстве случаев единственное, чем больница может помочь пациентам, - это предоставить койку.
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13 февраля 2019
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