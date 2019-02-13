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ТВ-новости: Путин и Лукашенко покатались на лыжах, но договорятся ли они о нефти?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 февраля:
- Непримиримые союзники. Владимир Путин и Александр Лукашенко торгуются о нефти и катаются на лыжах в Сочи.
- Звонок другу. Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" рассказал о своих отношениях с Александром Друзем, которого он обвиняет в попытке подкупа. Друзь обвиняет редактора в провокации.
- Эль-Чапо - наркобарон, любивший славу. Он признан судом США виновным по всем обвинениям и может провести за решеткой всю жизнь.
- Дронами по переработкам. Как решают одну из главных японских проблем с помощью - буквально - высоких технологий.
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13 февраля 2019
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