ТВ-новости: Путин и Лукашенко покатались на лыжах, но договорятся ли они о нефти?
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ТВ-новости: Путин и Лукашенко покатались на лыжах, но договорятся ли они о нефти?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 13 февраля:

  • Непримиримые союзники. Владимир Путин и Александр Лукашенко торгуются о нефти и катаются на лыжах в Сочи.
  • Звонок другу. Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" рассказал о своих отношениях с Александром Друзем, которого он обвиняет в попытке подкупа. Друзь обвиняет редактора в провокации.
  • Эль-Чапо - наркобарон, любивший славу. Он признан судом США виновным по всем обвинениям и может провести за решеткой всю жизнь.
  • Дронами по переработкам. Как решают одну из главных японских проблем с помощью - буквально - высоких технологий.
  • 13 февраля 2019
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