"Наш роман начался в КНДР 50 лет назад" // "Любовь без будущего" длинной в 50 лет
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"Наш роман начался в КНДР 50 лет назад"

Они познакомились и влюбились друг в друга в конце 1960-х в Северной Корее. Она – кореянка, он – студент из Вьетнама, приехавший в КНДР на несколько лет.

Тогда казалось, что у их любви нет будущего, ведь Северная Корея запрещает своим гражданам близкие отношения с иностранцами.

Однако любовь Ри Йон Хуэй и Фам Нгок Кань оказалась сильнее бюрократии, и сегодня они живут в Ханое как муж и жена. Ему сейчас 69, а ей - 70 лет.

  • 14 февраля 2019
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