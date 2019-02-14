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"Наш роман начался в КНДР 50 лет назад"
Они познакомились и влюбились друг в друга в конце 1960-х в Северной Корее. Она – кореянка, он – студент из Вьетнама, приехавший в КНДР на несколько лет.
Тогда казалось, что у их любви нет будущего, ведь Северная Корея запрещает своим гражданам близкие отношения с иностранцами.
Однако любовь Ри Йон Хуэй и Фам Нгок Кань оказалась сильнее бюрократии, и сегодня они живут в Ханое как муж и жена. Ему сейчас 69, а ей - 70 лет.
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14 февраля 2019
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