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Букет из фиш-энд-чипс на День святого Валентина
В четверг люди по всему миру отмечают День святого Валентина. Для многих это просто День Влюбленных. Одна из традиций этого праздника - дарить любимым людям подарки и букеты цветов. Те, кому обычные цветы кажутся слишком скучными, могут подарить любимым оригинальные букеты.
Британская закусочная Simpson Fish and Chips сделала съедобный букет из фиш-энд-чипс - самого популярного британского блюда. А в США можно заказать букеты из вяленого мяса и соленых овощей.
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14 февраля 2019
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