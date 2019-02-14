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ТВ-новости: чем грозят россиянам "санкции из ада"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 14 февраля:
- Санкции из ада. Чего ждать большому бизнесу и обычным россиянам от ужесточения ограничительных мер Вашингтона против Москвы.
- Как на пороховой бочке. Мы побываем в афганской деревне, где большинство домов построено из неразорвавшихся реактивных снарядов, выпущенных советскими войсками во время войны.
- Американский паспорт в подарок. Наши корреспонденты выяснили, как русский бизнес зарабатывает на родах в США.
- Не самые милые умки. Бывший сотрудник российского полигона на Новой Земле рассказал нам, почему белые медведи стали чаще заходить в гости к людям, которые их не ждут.
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14 февраля 2019
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