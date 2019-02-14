ТВ-новости: чем грозят россиянам "санкции из ада"
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ТВ-новости: чем грозят россиянам "санкции из ада"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 14 февраля:

  • Санкции из ада. Чего ждать большому бизнесу и обычным россиянам от ужесточения ограничительных мер Вашингтона против Москвы.
  • Как на пороховой бочке. Мы побываем в афганской деревне, где большинство домов построено из неразорвавшихся реактивных снарядов, выпущенных советскими войсками во время войны.
  • Американский паспорт в подарок. Наши корреспонденты выяснили, как русский бизнес зарабатывает на родах в США.
  • Не самые милые умки. Бывший сотрудник российского полигона на Новой Земле рассказал нам, почему белые медведи стали чаще заходить в гости к людям, которые их не ждут.
  • 14 февраля 2019
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