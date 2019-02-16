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Как робот помогает мальчику с лейкемией
Семилетний Сэм болен лейкемией и не может посещать школу. На помощь мальчику пришел робот AV1. Этот робот оснащен камерой и микрофоном, что позволяет Сэму общаться с учителями и одноклассниками.
AV1 стал первым из роботов, которые будут использоваться в британских школах в течение следующих двух лет. Это стало возможным благодаря государственной программе, нацеленной на помощь детям с серьезными заоблеваниями.
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16 февраля 2019
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