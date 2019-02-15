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Воспоминания журналиста Би-би-си о выводе советских войск из Афганистана
В 1988-1989 журналист Би-би-си Марк Урбан отправился в Афганистан освещать вывод советских войск.
30 лет спустя он поделился своими воспоминаниями и рассказал, как афганцы воспринимали те события.
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15 февраля 2019
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