"Страна, где не любят чужих": воспоминания журналиста Би-би-си об Афганистане
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Воспоминания журналиста Би-би-си о выводе советских войск из Афганистана

В 1988-1989 журналист Би-би-си Марк Урбан отправился в Афганистан освещать вывод советских войск.

30 лет спустя он поделился своими воспоминаниями и рассказал, как афганцы воспринимали те события.

  • 15 февраля 2019
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