На велосипеде по узким улочкам со скоростью 60 км/ч
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Экстремальная велогонка по узким улочкам

В чилийском городе Вальпараисо прошли экстремальные велогонки. Спортсмены перемещались по узким улицам, крышам и тоннелям города со скоростью 60 км/ч.

Гонщикам было необходимо миновать столкновение со стенами, домами и публикой, которая выстроилась вдоль проложенной трассы.

  • 16 февраля 2019
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