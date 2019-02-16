Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Экстремальная велогонка по узким улочкам
В чилийском городе Вальпараисо прошли экстремальные велогонки. Спортсмены перемещались по узким улицам, крышам и тоннелям города со скоростью 60 км/ч.
- Над пропастью на каблуках: соревнование по слэклайну
- Чисто английский спорт. Речной футбол, крикет на мели и хорьки в штанах
Гонщикам было необходимо миновать столкновение со стенами, домами и публикой, которая выстроилась вдоль проложенной трассы.
-
16 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне