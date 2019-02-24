Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Напечатал и в путь: первый в мире электромотоцикл, созданный на 3D-принтере
Прототип первого электромотоцикла, напечатанного на 3D-принтере, состоит всего из 15 деталей. Традиционным способом созданы только двигатель и аккумулятор.
Мотоцикл придумала компания BigRep, она специализируется на промышленном оборудовании для 3D-печтати. Мотоцикл напечатали за три дня, сама печать обошлась в 2600 долларов - или 170 тысяч рублей.
Почему такой нельзя произвести традиционным способом?
-
24 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне