Напечатал и в путь: первый в мире электромотоцикл, созданный на 3D-принтере
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Напечатал и в путь: первый в мире электромотоцикл, созданный на 3D-принтере

Прототип первого электромотоцикла, напечатанного на 3D-принтере, состоит всего из 15 деталей. Традиционным способом созданы только двигатель и аккумулятор.

Мотоцикл придумала компания BigRep, она специализируется на промышленном оборудовании для 3D-печтати. Мотоцикл напечатали за три дня, сама печать обошлась в 2600 долларов - или 170 тысяч рублей.

Почему такой нельзя произвести традиционным способом?

  • 24 февраля 2019
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