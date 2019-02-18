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Видео
Как малазийцы борются с нелегальными мусорными полигонами
Малазийские активисты ищут незаконные свалки мусора и жалуются правительству. И это работает.
Полигоны в окрестностях города Дженджаром, где незаконно сжигали мусор, снимали на мобильные телефоны, любительские камеры и даже с помощью дронов. Полученные кадры показали журналистам и властям.
В результате свалок стало меньше, а правительство пересмотрело закон об импорте мусора в Малайзию. Как местным жителям это удалось - в видео Русской службы Би-би-си.
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18 февраля 2019
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