ТВ-Новости: инвестиции строгого режима - арест менеджеров Baring Vostok
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ТВ-Новости: инвестиции строгого режима. Арест менеджеров Baring Vostok

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня. Сегодня в выпуске:

  • Инвестиционный строгий режим. Основатель одного из крупнейших и старейших фондов прямых инвестиций в России задержан вместе со своими бизнес-партнерами.
  • Великая техасская стена. Президент США объявляет чрезвычайное положение, чтобы финансировать свой проект. Чем ответят демократы?
  • Долгая дорога домой. Сегодня тридцать лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. Корреспондент Би-би-си вспоминает о том, что увидел там в конце восьмидесятых.
  • 15 февраля 2019
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