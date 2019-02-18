"Мне писали, что я проститутка": интервью с жертвой травли Ligue du LOL

В Афганистане есть деревня, построенная из советских снарядов. Как это возможно?

Жители Кезелабада, Афганистан, уже много лет живут в окружении неразорвавшихся советских ракет. Здесь их используют в качестве подпорок, потолочных балок и даже мостов.