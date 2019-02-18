"Мне писали в "Твиттере", что я проститутка": интервью с жертвой травли Ligue du LOL
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"Мне писали, что я проститутка": интервью с жертвой травли Ligue du LOL

Леа Лежён - французская журналистка, которая стала объектом буллинга со стороны Ligue du LOL. В социальных сетях её обзывали и говорили, что она получила работу через постель.

"Они казались мне весёлыми, мы пересекались на журналистских вечеринках, а потом началась травля," - говорит Лежён.

Ligue du LOL - секретная группа в "Фейсбуке", в которой травили французских журналисток и феминисток. В группе состояли видные французские журналисты, многие из которых теперь лишились работы или отстранены от должности до выяснения обстоятельств.

  • 18 февраля 2019
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