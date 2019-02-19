"Вот это ностальгия": дети и взрослые угадывают вещи из прошлого
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"Это кайф!" Дети и взрослые о вещах из прошлого

"Этим, наверное, пользовались в 1912 году. Тогда затонул "Титаник"".

Помните кассетный плеер, пластинки и "Тетрис"?

Мы показали вещи из прошлого людям младше 10 и старше 30 лет.

  • 19 февраля 2019
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