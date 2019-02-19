Владимир Квачков на свободе: пять фактов об одном из главных лиц русского национализма
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"К походу и бою готов": пять фактов о Владимире Квачкове

19 февраля на свободу вышел Владимир Квачков - один из самых известных людей в националистических кругах России. Ему изменили приговор после смягчения статьи 282 УК, по которой он был осужден на полтора года тюрьмы.

Почему Квачкова называют полковником, как он хотел совершить вооруженный мятеж и чуть не стал депутатом, находясь в СИЗО, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 19 февраля 2019
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