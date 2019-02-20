"Считать-то они умеют?": Владимир Путин вновь пригрозил США военным ответом
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"Считать-то они умеют?": Владимир Путин вновь пригрозил США военным ответом

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В финальной части речи он вновь подчеркнул, что в случае проявления агрессии США ждет незамедлительный военный ответ.

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, в отношении и тех территорий, где находятся центры принятия решений и применения угрожающих нам ракетных комплексов", - сказал президент, комментируя тему размещения американских ракет в частности в Румынии.

  • 20 февраля 2019
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