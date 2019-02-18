ТВ-новости: российский флаг над Солсбери и годовщина расстрела Майдана
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 18 февраля:
- Российский флаг над Солсбери. Мы спросили жителей города, где произошло нападение с использованием "Новичка", о триколоре над знаменитым собором.
- Сотрудничество с нацистами. Премьер-министр Польши отменил визит в Израиль после слов израильского премьер-министра о Холокосте. Узнаем, почему скандал произошел сейчас.
- Как скажется на России арест Майкла Калви?
- Как мирное наступление переросло в побоище. Вспоминаем события пятилетней давности на Майдане, когда началось масштабное кровопролитие.
- Долгая дорога домой. Беженцы возвращаются в Сирию из стран Блжинего Востока.
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18 февраля 2019