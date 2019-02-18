ТВ-новости: российский флаг над Солсбери, годовщина расстрела Майдана
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ТВ-новости: российский флаг над Солсбери и годовщина расстрела Майдана

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 18 февраля:

  • Российский флаг над Солсбери. Мы спросили жителей города, где произошло нападение с использованием "Новичка", о триколоре над знаменитым собором.
  • Сотрудничество с нацистами. Премьер-министр Польши отменил визит в Израиль после слов израильского премьер-министра о Холокосте. Узнаем, почему скандал произошел сейчас.
  • Как скажется на России арест Майкла Калви?
  • Как мирное наступление переросло в побоище. Вспоминаем события пятилетней давности на Майдане, когда началось масштабное кровопролитие.
  • Долгая дорога домой. Беженцы возвращаются в Сирию из стран Блжинего Востока.
  • 18 февраля 2019
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