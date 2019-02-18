"Глупо и бестактно": что думают в Солсбери о появлении флага России на соборе
На строительных лесах вокруг Солсберийского собора в выходные появился российский флаг.
Собор стал известен после того, как подозреваемые Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом году "Александр Петров" и "Руслан Боширов" в интервью телеканалу RT заявили, что приезжали в Солсбери не ради Скрипалей, а чтобы полюбоваться шпилем собора.
Местный депутат назвал происшествие с флагом "глупой выходкой", в российское посольство в Лондоне - "очередной провокацией". О том, что думают обычные люди в Солсбери, выяснили корреспонденты Русской службы Би-би-си.
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18 февраля 2019
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