Конфликт из-за Холокоста: мнения в Варшаве и Иерусалиме
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Конфликт из-за Холокоста: мнения в Варшаве и Иерусалиме

Глава польского правительства отменил поездку в Иерусалим из-за высказываний израильских политиков о сотрудничестве поляков с нацистами во время Холокоста. О своем видении ситуации рассказали польский журналист Зигмунд Дзинчоловский и израильский политик Евгений Сова.

  • 18 февраля 2019
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