"Я попал в мясорубку": воспоминания участника Майдана

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Ровно пять лет назад в Киеве начались самые массовые и кровопролитные с начала Евромайдана столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов.

18 февраля 2014 года протесты начались как мирная демонстрация, которая быстро переросла в кровопролитные бои. Об этих событиях мы поговорили с Денисом Земляновым, который в те дни был на Майдане.

Украинские власти говорят, что против активистов Майдана пять лет назад было совершено четыре 4700 преступлений. В уголовных делах об этих событиях есть более 400 подозреваемых, из них 52 человека уже признаны виновными, большинство из них - заочно.

Все осужденные были противниками Майдана. Во время противостояния погибли и несколько сотрудников правоохранительных органов, расследование этих смертей продолжается, виновные в них пока не названы.