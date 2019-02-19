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Видео
Дрон для трудоголиков: как в Японии людей спасают от переутомления
В Японии дроны спасают людей от переутомления, проверяя, все ли ушли из офиса. Машины следят за соблюдением закона, который запрещает работать больше 100 сверхурочных часов в месяц.
Традиционно японцы очень трудолюбивы, и смерть на рабочем месте - проблема, с которой пытаются бороться государство и бизнес. Квадрокоптер, очки, следящие за движениями глаз, и другие технологии, спасающие от переработок - в видео Русской службы Би-би-си.
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19 февраля 2019
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