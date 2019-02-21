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Первый частный луноход подготавливают к полету на спутник Земли
Израильский стартап SpaceIL завершил работу над первым частным лунным аппаратом, "Бешерит". Вскоре он отправится к спутнику нашей планеты.
Старт пройдет с космодрома в США. Научная миссия аппарата - изучить магнитное поле Луны.
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21 февраля 2019
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