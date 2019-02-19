Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда
Media playback is unsupported on your device
Видео

Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда

На 86-м году жизни умер модельер и дизайнер Карл Лагерфельд.

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм - этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.

Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома мода дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl Lagerfeld.

Архивные кадры с показов моедльера - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 19 февраля 2019
Go to next video: Шелковый путь: индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары