Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда

"Я попал в мясорубку": воспоминания участника Майдана

Ровно пять лет назад в Киеве начались самые массовые и кровопролитные с начала Евромайдана столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. О тех событиях мы поговорили с Денисом Земляновым, который в те дни был на Майдане.