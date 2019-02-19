Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда
На 86-м году жизни умер модельер и дизайнер Карл Лагерфельд.
Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм - этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.
Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома мода дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl Lagerfeld.
Архивные кадры с показов моедльера - в видео Русской службы Би-би-си.
-
19 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне