ТВ-новости
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ТВ-новости: в Киеве вспоминают погибших на Майдане

В выпуске за 19 февраля:

  • Дональд Туск хвалит Украину в дни памяти погибших на Майдане, в Киеве вспоминают погибших и осуждают Россию.
  • Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, которого подозревали в организации покушения на Чубайса, вышел на свободу.
  • "Америка не сможет нас раздавить" - эксклюзивное интервью основателя технологического гиганта Huawei.
  • А также - темные очки, кожаные перчатки, классический костюм - каким запомнят легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, который умер на 86-м году жизни.
  • 19 февраля 2019
Go to next video: Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда