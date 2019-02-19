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ТВ-новости: в Киеве вспоминают погибших на Майдане
В выпуске за 19 февраля:
- Дональд Туск хвалит Украину в дни памяти погибших на Майдане, в Киеве вспоминают погибших и осуждают Россию.
- Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, которого подозревали в организации покушения на Чубайса, вышел на свободу.
- "Америка не сможет нас раздавить" - эксклюзивное интервью основателя технологического гиганта Huawei.
- А также - темные очки, кожаные перчатки, классический костюм - каким запомнят легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, который умер на 86-м году жизни.
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19 февраля 2019
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