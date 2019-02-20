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ТВ-новости: поднимет ли послание рейтинг Путина?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 20 февраля:
- Даешь свободу бизнесу! А также ракеты, налоги, бедность и рождаемость - Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Что все это значит?
- Последний бой, который привел к бегству президента. Кто расстреливал людей на Майдане? Поговорим об этом в дни пятилетия революции на Украине.
- Человек, которого называют поваром Путина, летал в Центральную Африку, где убили российских журналистов - расследование Би-би-си.
- А также - мордовские бабушки как средство от всех болезней - в деревнях под Саранском проходят курс первой медицинской помощи.
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20 февраля 2019
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