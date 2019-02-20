Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Япония: тысяча голых мужчин бьется за ритуальные палочки
В храме Сайдайдзи в Японии собрались тысячи голых мужчин, чтобы поймать брошенные священником палочки.
Считается, что победителю весь год будет сопутствовать удача. Японцы также верят, что этот фестиваль приносит хороший урожай.
Но в этот раз одного победителя определить не удалось. Как проходит самое странное соревнование в Японии - в видео Русской службы Би-би-си.
-
20 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне