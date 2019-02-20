Япония: тысяча голых мужчин бьются за ритуальные палочки
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Япония: тысяча голых мужчин бьется за ритуальные палочки

В храме Сайдайдзи в Японии собрались тысячи голых мужчин, чтобы поймать брошенные священником палочки.

Считается, что победителю весь год будет сопутствовать удача. Японцы также верят, что этот фестиваль приносит хороший урожай.

Но в этот раз одного победителя определить не удалось. Как проходит самое странное соревнование в Японии - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 20 февраля 2019
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