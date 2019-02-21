"Чиновник тоже человек": что политики думают о падении собственных рейтингов
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"Чиновник тоже человек": что политики думают о падении собственных рейтингов

Владимир Путин в пятнадцатый раз выступил с посланием Федеральному собранию. Немало слов в своей речи президент уделил социально-демографическим проблемам, однако его собственный рейтинг за последний год сильно снизился.

На мероприятие пришли сотни российских политиков. Корреспонденты Би-би-си выяснили, что они думают о снижении уровня доверия россиян - и к президенту, и к ним самим.

  • 21 февраля 2019
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