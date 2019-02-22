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Шесть главных вопросов лидеру "Шалтай-Болтая"
Владимир Аникеев - лидер хакерской группы "Анонимный интернационал", которая больше известна под названием "Шалтай-Болтай". Летом 2018 года он досрочно вышел на свободу.
В тюрьму Аникеев попал за взлом электронной почты российских чиновников, в том числе помощника президента Андрея Белоусова. Русская служба Би-би-си поговорила с хакером и задала ему главные вопросы - о работе "Шалтая-Болтая", "сливах" информации и приговоре.
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22 февраля 2019
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