Первый частный луноход: как выглядит путь из Израиля на Луну

Космический аппарат "Инсайт" успешно сел на Марсе. Как это было

НАСА успешно посадило на Марс аппарат "Инсайт". Миссия на Красную планету стартовала еще полгода назад, когда аппарат был запущен с воздушной базы "Ванденберг". Посадка длилась шесть минут.