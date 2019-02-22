Первый частный луноход: как выглядит путь из Израиля на Луну
В космос был успешно запущен первый частный лунный аппарат - израильский "Берешит". Это самый маленький луноход из всех, когда-либо садившихся на Луну: по размеру он чуть больше стиральной машины - 1,5 м в диаметре и весом 600 килограммов.
Бюджет разработки лунного аппарата составил 100 млн долларов - это значительно меньше, чем у других миссий. Но лететь до места посадки он будет дольше всех: вместо 2-3 дней его путь займет 2 месяца.
Проект разработал некоммерческий стартап SpaceIL при поддержке специалистов “Аэрокосмической промышленности Израиля" (IAI). Профинансировали работу частные инвесторы.
Создатели миссии также хотели вдохновить израильских детей и привлечь их к изучению точных наук. "Сейчас все дети мечтают стать блогерами. Мы хотим, чтобы они мечтали стать учеными", - рассказал в интервью Би-би-си Йонатан Вайнтроб, сооснователь SpaceIL.
Почему "Берешит" будет лететь на Луну так долго и как выглядит Тора, отправленная в космос - в видео Русской службы Би-би-си.
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22 февраля 2019