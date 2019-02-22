Почему эта лошадь одета в костюм зебры?
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Почему эта лошадь одета в костюм зебры?

Ученые из Бристольского университета установили, что полоски могут дезориентировать мух, которые докучают лошадям на выгуле.

Благодаря полосатому покрывалу количество насекомых уменьшается на 25%, так как этот принт создает оптическую иллюзию и мешает мухам приземлиться.

  • 22 февраля 2019
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