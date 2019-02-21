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Видео
Трюки на самокате: как стать чепионом в 7 лет?
Семилетний Тайлер Хейни, который самостоятельно научился исполнять трюки на самокате, стал чемпионом Британии в этом виде спорта в категории до 8 лет.
На пути к мечте Тайлера не остановили ни травма подбородка, ни многочисленные падения во время тренировок.
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21 февраля 2019
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