Семилетний чемпион исполняет бэкфлип
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Трюки на самокате: как стать чепионом в 7 лет?

Семилетний Тайлер Хейни, который самостоятельно научился исполнять трюки на самокате, стал чемпионом Британии в этом виде спорта в категории до 8 лет.

На пути к мечте Тайлера не остановили ни травма подбородка, ни многочисленные падения во время тренировок.

  • 21 февраля 2019
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