Единственный паровоз в России: зачем он нужен и кто им пользуется?
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Единственный паровоз в России: зачем он нужен и кто им пользуется?

Единственный в России паровоз, который регулярно возит пассажиров, ходит по маршруту в Тверской области.

На нем ездят не только туристы, но и местные: маршрут соединяет города Бологое и Осташков. И хоть все проводники носят форму 1940-х годов, цена на билеты не отличается от обычной.

  • 21 февраля 2019
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