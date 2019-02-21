Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Единственный паровоз в России: зачем он нужен и кто им пользуется?
Единственный в России паровоз, который регулярно возит пассажиров, ходит по маршруту в Тверской области.
На нем ездят не только туристы, но и местные: маршрут соединяет города Бологое и Осташков. И хоть все проводники носят форму 1940-х годов, цена на билеты не отличается от обычной.
-
21 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне