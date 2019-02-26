Фейс, СССР и шутки: всё, что нужно знать о фильме "Юморист"
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Фейс, СССР и шутки: всё, что нужно знать о фильме "Юморист"

В прокат выходит фильм "Юморист". В нем рассказана история эстрадного юмориста, который решает противостоять поздней советской цензуре. А также это первый фильм, в котором Михаил Идов, бывший главный редактор российской версии журнала GQ, выступил в качестве режиссёра.

Русская служба Би-би-си побывала на предпоказе фильма и поговорила с Михаилом Идовым о выборе темы, участии рэпера Фейса и слогане "Шути, пока можно", а также попросила пошутить гостей показа.

  • 26 февраля 2019
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