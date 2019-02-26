Фейс, СССР и шутки: всё, что нужно знать о фильме "Юморист"

Буддийский монастырь на Урале: кто его построил и почему власти хотят его снести

Четыре года власти и промышленники пытаются выселить общину буддистов с горы Качканар. Они живут здесь больше 20 лет и продолжают строить монастырь, несмотря на постановление суда.