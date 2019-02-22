Требуется кровь: как влиться в искусство
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Требуется кровь: как влиться в искусство

Выражение "отдать кровь за свое искусство" приобрело новый оттенок на недавно открывшейся выставке российского художника Андрея Молодкина.

В бельгийском городе Шарлеруа представлена публике инсталляция "Молодая кровь", в которой используется человеческая кровь молодых волонтеров.

Молодкин славится любовью к "жидким" формам искусства: к примеру, в прежних произведениях он использовал нефть.

В интервью Русской службе Би-би-си художник объясняет, почему он счел свежую человеческую кровь подходящим материалом для нового проекта.

  • 22 февраля 2019
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