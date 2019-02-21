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ТВ-новости: как жители Сибая спасаются от ядовитого смога
В выпуске за 21 февраля:
- Экологическая катастрофа в самом центре России - наши корреспонденты побывали с башкирском городе Сибай, где концентрация химикатов в воздухе превышает норму в 25 раз
- Почувствуй себя в эпицентре революции - в Лондоне идет иммерсивный спектакль об украинском Майдане
- А также - что осталось за кадром проекта Би-би-си о русском бизнесе в Америке. Увидим заключительную серию - о русских детсадах в Вашингтоне - и поговорим с авторами во второй части программы
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21 февраля 2019
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