Как жители Сибая спасаются от ядовитого смога
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ТВ-новости: как жители Сибая спасаются от ядовитого смога

В выпуске за 21 февраля:

  • Экологическая катастрофа в самом центре России - наши корреспонденты побывали с башкирском городе Сибай, где концентрация химикатов в воздухе превышает норму в 25 раз
  • Почувствуй себя в эпицентре революции - в Лондоне идет иммерсивный спектакль об украинском Майдане
  • А также - что осталось за кадром проекта Би-би-си о русском бизнесе в Америке. Увидим заключительную серию - о русских детсадах в Вашингтоне - и поговорим с авторами во второй части программы
  • 21 февраля 2019
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