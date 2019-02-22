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Видео
Фанаты "Зенита" устроили огненную встречу команде
Болельщики "Зенита" устроили своей команде огненную встречу перед матчем с турецким "Фенербахче" в Санкт-Петербурге. Автобус с игроками проехал через коридор болельщиков, которые держали в руках фаеры.
Хозяева поля победили со счетом 3-1 и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
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22 февраля 2019
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