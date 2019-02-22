Фанаты "Зенита" устроили огненную встречу своей команде
Media playback is unsupported on your device
Видео

Фанаты "Зенита" устроили огненную встречу команде

Болельщики "Зенита" устроили своей команде огненную встречу перед матчем с турецким "Фенербахче" в Санкт-Петербурге. Автобус с игроками проехал через коридор болельщиков, которые держали в руках фаеры.

Хозяева поля победили со счетом 3-1 и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

  • 22 февраля 2019
Go to next video: Басков, Тимати и Роналдиньо в Грозном: первый матч "Ахмата"