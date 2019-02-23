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Что делать, если на улице метель? Инструкция от панд из Вашингтона
Большая 20-летняя панда Мэй-Сян и трехлетняя Бэй-Бэй из зоопарка в Вашингтоне радуются выпавшему снегу. Сохранять тепло им помогает густой мех.
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23 февраля 2019
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