Панды играют в снегу
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Что делать, если на улице метель? Инструкция от панд из Вашингтона

Большая 20-летняя панда Мэй-Сян и трехлетняя Бэй-Бэй из зоопарка в Вашингтоне радуются выпавшему снегу. Сохранять тепло им помогает густой мех.

  • 23 февраля 2019
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