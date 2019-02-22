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Аникеев рассказал о "Шалтай-Болтае". Но о чем он умолчал?
Организатор хакерской группы "Анонимный интернационал", она же "Шалтай-Болтай", Владимир Аникеев дал интервью Би-би-си - впервые после освобождения в 2018 году. Корреспондент Андрей Сошников рассказал, какие вопросы остались нераскрытыми и почему в деле хакеров сохраняется интрига.
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22 февраля 2019
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