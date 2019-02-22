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Молдова перед выборами: Плахотнюк, кот-кандидат и другие интриги
В это воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы. Сейчас страна на распутье - между Россией и Западом, и по сути, через два дня народ должен решить, в какую сторону он хочет двигаться. Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов рассказал из Кишинева об основных силах, в чем интрига этих выборов и есть ли она вообще.
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22 февраля 2019
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