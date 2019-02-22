ТВ-новости: какие еще вопросы остались к основателю "Шалтай-Болтая"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня. Сегодня в выпуске:
- Человек, который рассказал миру о российской "фабрике троллей". Основатель "Шалтай-Болтая" дал первое интервью Би-би-си после освобождения из колонии.
- Если не кот, то кто? В Молдове готовятся к парламентским выборам и решают - оставаться ли с Россией или двигаться в сторону Запада. Наши корреспонденты с подробностями из Кишинева.
- Политическая битва за жизнь - президент Венесуэлы Николас Мадуро перекрывает границы. Сотни тысяч венесуэльцев на грани гибели из-за голода и отсутствия лекарств.
- А также - первый частный полет на Луну. Израиль запустил луноход, построенный на частные деньги.
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22 февраля 2019