Последний полет “Торнадо”
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Последний полет "Торнадо": пять фактов о легендарном истребителе

Спроектированный во время холодной войны истребитель "Торнадо" использовался во многих военных операциях - от войны в Персидском заливе до конфликтов в Ираке и Сирии. Теперь, спустя 40 лет с начала эксплуатауции, эта модель уходит на заслуженный отдых.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил побывал в кабине легендарного истребителя во время одного из последних его полетов.

  • 25 февраля 2019
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