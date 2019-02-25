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ТВ-новости: пророссийские силы лидируют в Молдове. Создадут ли они правительство?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 25 февраля:
- Победа пророссийских сил. Сформирует ли партия социалистов правительство Молдовы? Подводим итоги парламентских выборов в самой бедной стране Европы.
- Отказаться от России. Узнаем, почему украинский национальный отбор на конкурс Евровидение завершился огромным скандалом.
- Буддийский монастырь на Урале. Мы познакомимся с теми, кто его построил, и узнаем, почему власти хотят его снести.
- Интересное кино. Обсудим лауреатов "Оскара" - "Зеленую книгу", "Фаворитку" и другие фильмы.
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25 февраля 2019
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