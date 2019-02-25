Выбор после выборов: каким курсом пойдет Молдова?
Пророссийская Социалистическая партия на парламентских выборах в Молдове набрала почти треть голосов, однако этого недостаточно для формирования правительства.
Ее бывший руководитель Игорь Додон выступает за сближение с Москвой.
На втором месте с отставанием в 5% - проевропейский блок ACUM. Он выступает за евроинтеграцию и вступление Молдовы в НАТО.
Один из главных соперников социалистов - Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка - на третьем месте.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов рассказывает о том, кто сможет сформировать правительство в сложившейся ситуации.
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25 февраля 2019
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