Выбор после выборов: каким курсом пойдет Молдова?
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Выбор после выборов: каким курсом пойдет Молдова?

Пророссийская Социалистическая партия на парламентских выборах в Молдове набрала почти треть голосов, однако этого недостаточно для формирования правительства.

Ее бывший руководитель Игорь Додон выступает за сближение с Москвой.

На втором месте с отставанием в 5% - проевропейский блок ACUM. Он выступает за евроинтеграцию и вступление Молдовы в НАТО.

Один из главных соперников социалистов - Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка - на третьем месте.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов рассказывает о том, кто сможет сформировать правительство в сложившейся ситуации.

  • 25 февраля 2019
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