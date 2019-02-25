Maruv: когда политика наступает на горло песне
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Maruv: когда политика наступает на горло песне

Конкурс Евровидения и политика тесно переплетены. Это в очередной раз доказал скандал, разразившийся на Украине.

На национальном отборочном конкурсе победила певица Maruv, но проблема в том, что она дает концерты в России.

"Я готова отказаться от концертов в России. Не посещала Крым с 2014 года, не нарушала ни единого Закона Украины", - написала сама певица в обращении к поклонникам на "Фейсбуке".

Однако украинские власти были непреклонны.

Аргументы обеих сторон приводит корреспондент Русской службы Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.

  • 25 февраля 2019
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