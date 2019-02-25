Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Maruv: когда политика наступает на горло песне
Конкурс Евровидения и политика тесно переплетены. Это в очередной раз доказал скандал, разразившийся на Украине.
На национальном отборочном конкурсе победила певица Maruv, но проблема в том, что она дает концерты в России.
"Я готова отказаться от концертов в России. Не посещала Крым с 2014 года, не нарушала ни единого Закона Украины", - написала сама певица в обращении к поклонникам на "Фейсбуке".
Однако украинские власти были непреклонны.
Аргументы обеих сторон приводит корреспондент Русской службы Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.
-
25 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне