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Бывшие сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" осуждены за измену
Бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов осуждены в России за госизмену.
Они приговорены к 22 и 14 годам лишения свободы соответственно. Год назад издание The Bell писало, что обвиняемые раскрыли американским спецслужбам хакеров, которые атаковали серверы Демократической партии во время президентской кампании в США в 2016 году.
О том, как российские спецслужбы все чаще пользуются услугами хакеров, рассказывает Андрей Сошников.
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26 февраля 2019
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