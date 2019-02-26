Когда выдача хакера приравнивается к госизмене?
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Бывшие сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" осуждены за измену

Бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов осуждены в России за госизмену.

Они приговорены к 22 и 14 годам лишения свободы соответственно. Год назад издание The Bell писало, что обвиняемые раскрыли американским спецслужбам хакеров, которые атаковали серверы Демократической партии во время президентской кампании в США в 2016 году.

О том, как российские спецслужбы все чаще пользуются услугами хакеров, рассказывает Андрей Сошников.

  • 26 февраля 2019
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