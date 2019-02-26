Бывшие сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" осуждены за измену

Аникеев рассказал о "Шалтай-Болтае". Но о чем он умолчал?

Организатор хакерской группы "Анонимный интернационал", она же "Шалтай-Болтай", Владимир Аникеев дал интервью Би-би-си - впервые после освобождения в 2018 году. Корреспондент Андрей Сошников рассказал, какие вопросы остались нераскрытыми и почему в деле хакеров сохраняется интрига.