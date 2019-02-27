Как американцы ударили по питерской "фабрике троллей"
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Как американцы ударили по питерской "фабрике троллей"

Киберкомандование вооруженных сил США накануне промежуточных выборов в 2018 году провело операцию против российского "Агентства интернет-исследований". Оно известно как петербургская "фабрика троллей". В результате атаки агентство отключили от интернета.

Об этом впервые сообщила газета Washington Post.

О подробностях этой операции рассказывают эксперт в области кибербезопасности Илья Шарапов и московский корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.

  • 27 февраля 2019
Go to next video: Что Twitter рассказал о российской фабрике троллей