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Как американцы ударили по питерской "фабрике троллей"
Киберкомандование вооруженных сил США накануне промежуточных выборов в 2018 году провело операцию против российского "Агентства интернет-исследований". Оно известно как петербургская "фабрика троллей". В результате атаки агентство отключили от интернета.
Об этом впервые сообщила газета Washington Post.
О подробностях этой операции рассказывают эксперт в области кибербезопасности Илья Шарапов и московский корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.
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27 февраля 2019
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