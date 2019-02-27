Как американцы ударили по питерской "фабрике троллей"

Дональд Трамп и Ким Чен Ын: друзья или враги?

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаются вновь, чтобы обсудить ядерную безопасность. До этого в их отношениях были как взлеты, так и падения.